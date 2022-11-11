بالسيارات.. مسيرة تأييد ودعم الدولة والرئيس السيسي وقمة المناخ بمنشأة القناطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 نوفمبر 2022 11:30 مساءً - شهدت مدينة ومركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، مسيرة ضخمة نظمها عدد من المواطمنين بالسيارات، جابت شوارع وميادين المدينة، وذلك لدعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي واحتفالا بمؤتمر بنجاح مؤتمر المناخ.

مسيرة لدعم الدولة المصرية

ورفع المواطنون خلال المسيرة الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورددوا هتافات مؤيدة للدولة المصرية وداعمة لمجهودات والمشاريع التي العملاقة التي تم إنجازها خلال الفترة الأخيرة.

مسيرة للمواطنين فى منشأة القناطر

جاء ذلك بعد الدعوات التحريضية الفاشلة التي اطلقتها جماعة الاخوان الإرهابية، للخروج في مظاهرات ضد الدولة المصرية، والتي باءت بالفشل.

المصريون يحشدون المسيرات المأيدة للدولة المصرية