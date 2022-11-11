تعويضات حوادث الطرق وقمة المناخ.. أبرز جهود التضامن فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - واستعرضت الوزارة أبرزها فى التقرير التالى الذى نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعى" فيسبوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التى جاءت كالتالى:

الجمعة 4 نوفمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعى تتابع صرف التعويضات العاجلة لأسر الضحايا والمصابين فى حوادث الطرق التى حدثت فى أسوان وسوهاج والزقازيق، وتعبئة الموارد من الجمعيات الاهلية لإغاثة المنكوبين.

- صندوق "عطاء" الخيرى وبنك ناصر الاجتماعى يتبرع بإجمالى 10 سيارات مجهزة لذوى الاعاقة للمشاركة فى نقل المشاركين من ذوى الإعاقة فى قمة المناخCOP-27 لتيسير تنقلاتهم ودمجهم فى كافة الأنشطة والأحداث.

السبت 5 نوفمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعى تتابع العمل بمركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة قنا تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، علما أن المركز يستهدف توفير العلاج المجانى لإجمالى 3 الاف مريض سنويا من قنا ومن المحافظات المجاورة.

- بنك ناصر الاجتماعى ينتهى من تمويل 23 ألف مستفيدة من المشروعات متناهية الصغر بإجمالى 404 مليون جنيه من خلال مبادرة “مستورة” والتى ينفذها البنك بهدف دعم المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديا.

- وحدات التضامن الاجتماعى فى الجامعات تكثف فى تجميع مصروفات غير القادرين لدفعها عنهم، وسوهاج تنظم ندوات لدمج ذوى الإعاق" "بالارادة نحول الاعاقة لطاقة" والأـقصر تعقد تدريب على "التخلص من الوعى الزائف والأفكار السلبية".

الأحد 6 نوفمبر

- رئيس الوزراء يتفقد جناح التضامن الاجتماعى أثناء افتتاحه المنطقة الخضراء بمؤتمر تغير المناخ، والذى يضم أنشطة المجتمع المدنى، والمنتجات الصديقة للبيئة، والقروض الخضراء لبنك ناصر الاجتماعى، وأنشطة برنامج الوعى البيئى، والهلال الأحمر المصرى.

- وزيرة التضامن الاجتماعى توجه بسرعة تقديم الدعم اللازم للأسر التى تعرضت منازلهم للإنهيار بمحافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والإسماعيلية.

- وزيرة التضامن تستعرض جهود الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال 10 أشهر من عام 2022، وتعلن عن تقديم العلاج المجانى لإجمالى 136 ألف مريض إدمان "جديد ومتابعة" فى سرية تامة.

- البرنامج القومى للحفاظ على كيان الاسرة المصرية "مودة" يستكمل تدريباته المتخصصة للمخطوبين بمشاركة 308 متدرب بمحافظات الدقهلية والمنوفية وبورسعيد واسيوط.

الإثنين 7 نوفمبر

- القباج تتابع أنشطة الهلال الأحمر المصرى خلال مؤتمر قمة المناح "27-COP" بشرم الشيخ، والتى تشمل أدوات التعقيم وسيارات إسعافات أولية وسيارات نقل مجهزة لذوى الإعاقة وسيارات دفع رباعلى للطوارىء، وتوزيع عجل على الفنادق لاستخدامها مجانا للمشاركين.

- برنامج "وعى للتنمية المجتمعية" و"2 كفاية" تحت مظلة تنمية الأسرة المصرية ينظمان لقاء مجتمعيا بجامعة الاسكندرية تحت عنوان "القضية السكانية.. رؤية مجتمعية".

- و"2 كفاية" بالشراكة مع مؤسسة المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى يعقدا لقاء لمناقشة القضية السكانية وتأثيرها على معدلات التنمية فى مصر.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تتفقد خدمات الاتاحة بقمة المناخ COP-27، بما يشمل جميع أنواع الإعاقة الحركية، والسمعية، والبصرية، وثنيى على الجهود المبذولة من زملاء التضامن فى تكثيف جهود الإتاحة فى محافظات مستهدفة كمرحلة أولى.

الثلاثاء 8 نوفمبر

- المجتمع المدنى المصرى يتبنى العمل المناخى ومشاركة غير مسبوقة فى قمة مؤتمر أطراف اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ "27-COP" بشرم الشيخ.

- تخريج 117 متعافى جديد من تعاطى المخدرات بفرع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى العباسيه للصحة النفسية وعلاج الادمان ومدير صندوق مكافحة الإدمان والامين العام للصحة النفسية يسلمان المتعافين شهادات التكريم.

- وقفة للمجتمع المدنى أمام المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ COP27 للمطالبة بسرعة التحرك لإنقاذ الكوكب ووقف الانبعاثات الكربونية ومختلف غازات الاحتباس الحرارى.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم ورشة عمل للأخصائيين الاجتماعيين بوزارة التربية والتعليم لمناقشة دور الأخصائى الاجتماعى والنفسى فى مواجهة المشكلات النفسية ومشكلات الإدمان.

- القباج توجه تهنئة لمركز التأهيل الشامل لذوى الإعاقة بالقصير بالبحر الأحمر فى حصوله على الميداليه الفضيه والبرونزيه فى العاب القوى مائه متر حره فى مسابقه اتحاد القوى على مستوى الجمهورية.

الأربعاء 9 نوفمبر

- المجتمع المدنى يشارك فى "يوم التمويل" ويطرح الحلول ضمن فعاليات الأيام الموضوعية بقمة مؤتمر أطراف اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ "27-COP" بشرم الشيخ.

- وفد من دولة السودان يزور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للاستفادة من تجربة مصر فى مواجهة تعاطى وإدمان المخدرات و الصندوق يشارك فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لخفض الطلب على المخدرات لدولة السودان.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم ندوات تثقيفية حول "التغيرات المناخية وأسبابها وآثارها وطرق مواجهتها" للرائدات ومكلفات الخدمة العامة، ويبدأ من مديرية المنوفية.

- القباج تناقش "مدى تأثير تغير المناخ على جودة حياة الأطفال" بحضور سفير الاتحاد الأوروبى وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" فى جلسة بجناح الأمم المتحدة فى مؤتمر قمة المناخ COP-27 بشرم الشيخ.

- مها الهلالى مستشار وزير التضامن الاجتماعى للاعاقة تعقد اجتماعا مع رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة لمناقشة سبل التعاون لخدمة ذوى الاعاقة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تناقش مع ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى بالمنطقة الزرقاء فى قمة مؤتمر "تغير المناخ" COP-27 بشرم الشيخ الإنجازات والتحديات فى مجال الاستدامة البيئية وتصرح بأن المجتمع المدنى المصرى يساهم بقوة فى المشروعات الصديقة للبيئة وفى مبادرات الاستدامة البيئية.

الخميس 10 نوفمبر

- التضامن الاجتماعى تعرض تجربة برنامج فرصة فى ربط التمكين الاقتصادى للفقراء مع تحسين أنظمة الغذاء ومكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ فى مؤتمر COP-27 بشرم الشيخ ومدير برنامج "فرصة" الدكتور عاطف الشبراوى يصرح أن الفقراء هم الاكر تضررا من تغير المناخ.

- القباج تشارك فى إطلاق الاتحاد الدولى للصليب الأحمر والهلال الأحمر المنصة العالمية لمواجهة تغير المناخ، بحضور الاتحاد الافريقى ووزيرة البيئة النرويجية وتدعو لدعم 500 مليون شخص على الخطوط الأمامية وتعبئة مليار فرنك سويسرى على مدار خمس سنوات.

- برنامج "تكافل وكرامة" يتوسع فى خدمات الشمول المالى ويستكمل توزيع البطاقات الذكية "ميزة" على الأسر المستفيدة والتى تم اضافتها فى تكثيف لإجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، ويحدث قاعدة بيانات الأسر المتقدمة والتى وصلت إلى 10 مليون أسرة.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يستقبل فرقة الأمن الجنائى رقم 49 بالتحريات العسكرية فى إطار التعاون بين المركز وإدارة الشرطة العسكرية للاطلاع على مجالات العمل المختلفة بالمركز.