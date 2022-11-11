COP27.. الإعلان عن إنشاء مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيُف والصمود

جدة - نرمين السيد - شارك سامح شكرى وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27، اليوم الجمعة 11 نوفمبر، فى حدث خاص حول الإسراع من جهود التكيف فى إفريقيا برعاية مصرية أمريكية مشتركة، وبحضور المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ جون كيرى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومنسق المبادرة الإفريقية للتكيف المبعوث الرئاسى السابق للمناخ لرئيس مالى، بجانب ممثلى بعض كبرى شركات القطاع الخاص العالمية.





وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أوضح أن الوزير شكرى أشار فى كلمته إلى الإعلان عن إنشاء "مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيف والصمود" بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف أن يصبح المركز مؤسسة دولية فى مجال التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات والمعرفة، معربا عن التطلع لدعم كافة الدول والشركاء فى هذا الصدد.

كما أعرب وزير الخارجية عن التقدير لجهود الولايات المتحدة البناءة طوال العام الماضى التى أسفرت عن الإعلان عن هذا المركز، والذى يبرهن على التزام مصر والولايات المتحدة سويا بقضية التكيف مع تغير المناخ فى إفريقيا، على نحو يجسد رسالة مؤتمر COP27 المتمثلة فى تنفيذ تعهدات والتزامات المناخ.

وأضاف السفير أبو زيد أن المبعوث الأمريكى "كيرى" أشاد بالرعاية المشتركة مع مصر لهذا الحدث، مستعرضا حزمة الدعم المالى التى أعلن عنها الرئيس بايدن اليوم فى كلمته خلال المؤتمر، والتى تضمنت 150 مليون دولار لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ فى إفريقيا، تشمل 10 ملايين دولار لمركز القاهرة، و25 مليون دولار لمبادرة التكيف فى إفريقيا التى يتبناها الاتحاد الإفريقى، فضلا عن تمويل عدد من البرامج الأخرى المتعلقة بمواجهة تغير المناخ فى إفريقيا.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن التعاون المصرى الأمريكى لإنشاء هذا المركز يأتى اتساقا مع ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته أمام قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ يوم 7 نوفمبر الجارى من ضرورة تعزيز التعاون بين دول الشمال ودول الجنوب فى مجال عمل المناخ الدولى، بما فى ذلك فى مجال تعزيز التكيف مع تغير المناخ.