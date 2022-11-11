تحيا مصر.. مسيرات مؤيدة للدولة والرئيس السيسى فى الشروق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - خرجت مسيرات نظمها العشرات من المصريين فى مدينة الشروق، احتفاء بالنجاحات التى تحققها الدولةالمصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.



جدة - نرمين السيد - خرجت مسيرات نظمها العشرات من المصريين فى مدينة الشروق، احتفاء بالنجاحات التى تحققها الدولةالمصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى. ورفع المشاركون فى المسيرات لافتات تعبر عن تأييدهم وحبهم للرئيس السيسى، وسط هتافات "تحيا مصر"، و"بنحبك يا سيسى".

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