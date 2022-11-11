مسيرة فى حب الرئيس السيسى بالجمالية وشارع الأزهر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجابت المسيرات منطقة الجمالية وشارع الأزهر، وحمل المشاركين فى مسيرة للسيارات، أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى. يذكر أن عدد من الوقفات المؤيدة تم تنظيمها فى لندن وأثينا وغيرها من الدول الأوروبية، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، واحتفالا بنجاح مؤتمر المناخ.

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