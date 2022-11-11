بايدن: كان من دواعى الشرف أن أشارك مرة أخرى فى قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن تحديات المناخ التى تواجه العالم كبيرة، مضيفا: "لكن قدرتنا أكبر، ويجب على القادة العالميين لمؤتمر الأطراف 27 أن يمدوا يدهم ويأخذوا المستقبل بأيدينا لجعل العالم الذى نتمنى أن نراه والذى نعرف أننا بحاجة إليه، والحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة".





وتابع بايدن، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أزمة المناخ تدور حول الأمن البشرى والاقتصادى والبيئى والقومى، ولكن مع الابتكار والتعاون، أعلم أن cop27، سيقدم عالما أفضل لجميع أطفالنا، كان من دواعى الشرف أن أشارك مرة أخرى فى هذه القمة فى هذه اللحظة المحورية". يذكر أن الرئيس الأمريكى، ألقى كلمة أمام المؤتمر أكد فيها التزام بلاده بمكافحة تغير المناخ وتوفير موارد الطاقة المتجددة، قائلاً: "مهمتنا منع كارثة مناخية، والانتقال للطاقة الخضراء"، مشددًا على أن الولايات المتحدة تتعامل مع قضية المناخ كملف عاجل، مشيرا إلى سعيهم لحشد دول العالم لاتخاذ أهداف طموحة بشأن المناخ.

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