أخبار مصرية

فى حب مصر.. أهالى البدرشين ينظمون مسيرة لدعم الرئيس السيسى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 نوفمبر 2022 10:30 مساءً - نظم أهالى مركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، مسيرة ضخمة تحت شعار «في حب مصر» تأييدا للدولة المصرية والقيادة السياسية، ضد مخططات الجماعات الإرهابية والدعوات التخريبية لزعزعة الاستقرار والأمن فى عموم البلاد.

 

 

 

 

وانطلقت المسيرة بطريق مصر أسيوط بالبدرشين، وتعالت الأغانى الوطنية وسط حالة تفاعل كبيرة من المواطنين، حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسى، وهتفوا بشعارات تضامنية مع القيادة السياسية ضد أى اعتداء أو مخطط تخريبي يستهدف تعطيل عجلة الإنتاج والتنمية في البلاد.

 

مسيرة لدعم الرئيس

مسيرة لدعم الرئيس


جانب من المسيرة

جانب من المسيرة


أهالى البدرشين بالجيزة ينظمون مسيرة لدعم الرئيس السيسى

أهالى البدرشين بالجيزة ينظمون مسيرة لدعم الرئيس السيسى

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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