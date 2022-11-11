فى حب مصر.. أهالى البدرشين ينظمون مسيرة لدعم الرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 نوفمبر 2022 10:30 مساءً - نظم أهالى مركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، مسيرة ضخمة تحت شعار «في حب مصر» تأييدا للدولة المصرية والقيادة السياسية، ضد مخططات الجماعات الإرهابية والدعوات التخريبية لزعزعة الاستقرار والأمن فى عموم البلاد.

وانطلقت المسيرة بطريق مصر أسيوط بالبدرشين، وتعالت الأغانى الوطنية وسط حالة تفاعل كبيرة من المواطنين، حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسى، وهتفوا بشعارات تضامنية مع القيادة السياسية ضد أى اعتداء أو مخطط تخريبي يستهدف تعطيل عجلة الإنتاج والتنمية في البلاد.