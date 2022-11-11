الرئيس السيسى يودع نظيره الأمريكى بعد مشاركته فى قمة المناخ (صور)

جدة - نرمين السيد - كما أجرى بايدن جلسة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسى على هامش القمة. وألقى بايدن، كلمة أمام المؤتمر أكد فيها التزام بلاده بمكافحة تغير المناخ وتوفير موارد الطاقة المتجددة، قائلاً: "مهمتنا منع كارثة مناخية، والانتقال للطاقة الخضراء"، مشددًا على أن الولايات المتحدة تتعامل مع قضية المناخ كملف عاجل، مشيرا إلى سعيهم لحشد دول العالم لاتخاذ أهداف طموحة بشأن المناخ.

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