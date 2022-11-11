مراسل dmc بشرم الشيخ: ردود أفعال إيجابية على كلمة الرئيس الأمريكي بقمة المناخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - قال محمد رياض، مراسل قناة dmc بمدينة شرم الشيخ لمتابعة مؤتمر المناخ COP 27، إن الخطاب الذي ألقاه جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بالقمة العالمية للمناخ، أحدثت ردود أفعال كبيرة وإيجابية، لاسيما وأن بايدن تناول نجاح القمة والعلاقات المصرية الأمريكية في شتى المجالات.

أضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن كلمة بايدن أيضا أثارت ردود أفعال كبيرة، بعد حديثه عن تعهد أمريكا بدفع المبالغ المالية لدعم البلدان الأفريقية والنامية في ضوء التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار إلى حديث نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، والتي أكدت فيها أهمية التعامل مع قضية التغيرات المناخية خلال تواجدها بمدينة شرم الشيخ، وضرورة العمل على مواجهتها في إطار تعهدات الدول في الفترة المقبلة.