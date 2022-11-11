وقفة دعم للرئيس فى اليونان: بنحبك يا سيسى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وردد المصريون: "سيسى يا سيسى إحنا معاك، كل الشعب المصرى وراك، تحيا مصر، بنحبك يا سيسى، وراك وراك يا سيسى، نعم للسيادة المصرية".
كما رددت الجالية: "يسقط الخائن علاء عبدالفتاح، يسقط عميل الإنجليز، تحيا مصر".
وقال سامى رياض مصرى مقيم فى اليونان: "بحب بلدى وموجود عشان نشجب أى تدخل فى سياسة مصر، فقرارات المحاكم يجب أن تحترم من المصريين والأجانب".
وعلق آخر: "مصر عمرها ما اعتدت على أحد، ومنحبش حد يعتدى علينا، إحنا دولة قوية، وهنعبر بيكى يا مصر ونعدى، مسلم ومسيحى إيد واحدة".
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