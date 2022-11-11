القابضة للطيران تبحث مع «الأكو» مستجدات صناعة النقل الجوى

جدة - نرمين السيد - التقى المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم، عبد الوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربى للنقل الجوى، "الأكو"، حيث ناقش معه مستجدات صناعة النقل الجوى ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة تزامنا مع انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ.





وأكد الأمين العام للأكو أنه يجب على شركات الطيران إتباع توجهات الحكومات والدول لتحقيق أهداف الأمم المتحدة نحو التنمية المستدامة بما يسهم فى الحد من آثار التغيرات المناخية ويخفض من الانبعاثات الكربونية. كما تم مناقشة المؤشرات المستقبلية لاتجاه العالم نحو استخدام التطور التكنولوجى والتحول الرقمى للنهوض بشركات الطيران لتطوير صناعة النقل الجوى وخفض نفقات التشغيل وزيادة الإيرادات للتغلب على التحديات الحالية.

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