محمد عبد العزيز: نشر الوعى بشأن قضايا المناخ من أهم أدوار الأحزاب  

وأكد النائب محمد عبد العزيز على أهمية الدور الذى يجب أن تقوم به الأحزاب لتوعية المواطنين بأهمية قضايا التغير المناخى، وكذلك قضايا الحفاظ على البيئة، وكذلك أهمية إصدار تشريعات تدعم التحول للطاقة الخضراء، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
ولفت النائب محمد عبد العزيز إلى الدور الذى قامت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى توعية المواطنين بقضايا التغير المناخى، من خلال عقد ورش عمل وصالون يومى حول قضايا المناخ والبيئة، وكذلك ما قام به مجلس النواب المصرى قبل انعقاد الـ "COP27" من إصدار قانون لتحفيز صناعة السيارات صديقة البيئة.
كما أكد النائب محمد عبد العزيز على ضرورة أن تقوم الأحزاب فى العالم بالعمل المشترك من أجل دعم قضايا المناخ والتحول نحو الطاقة النظيفة، لأنها قضية عالمية تخص كل الانسانية من أجل الحفاظ على الحياة فى كوكب الأرض.
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