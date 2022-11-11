سامح شكرى: cop27 حصلت على تفويض لتطبيق برنامج التخفيف والتكيف

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير -خلال كلمته بمؤتمر الأطراف الـ 27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ اليوم الجمعة- أن هذه الدورة من قمة المناخ حصلت على تفويض لتطبيق برنامج التخفيف، مضيفا: "ندعو جميع الأطراف لمواكبة الجهود المبذولة لتنفيذ هذا البرنامج الذى سوف يساعدنا على التخفيف".
وأعرب عن أمله أن نتمكن من الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، وهذا يتم من خلال منصات وطنية تسعى إلى تعزيز وتسريع الإنتقال عن طريق منصة "نوافى" والتى تأخذ فى عين الاعتبار عناصر الانتقال فى مجال الطاقة والغذاء والمياه فى منصة موحدة.
وتابع: "يسعدنا أن نتعاون مع ألمانيا والولايات المتحدة الذين سيقدمون الدعم للجزء المتعلق بالطاقة، وسننظر فى إمكانية حشد المزيد من الموارد لدعم مشاريع التخفيف والتكيف فى المسار".
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