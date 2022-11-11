رسميا .. التموين تعلن قرارات الخير والفرحة للمواطنين بشأن السلع الغذائية

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي عن إصدار عدد من الإجراءات مساء اليوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2022، بشأن توفير السلع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.وأوضحت التموين أن عدد الإجراءات البالغ عددها 13 إجراء تهدف إلي تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية وقرى حياة كريمة.
إجراءات وزارة التموين :
1- توفير معارض للسلع وتسيير منافذ متحركة
2- توفير السلع الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مناسبة.
3- توفير الشوادر والمعارض لعرض وبيع السلع والمنتجات.
4- إعادة توزيع المنافذ المتحركة بنطاق كل محافظة.
5- تفعيل دور الجمعيات الأهلية والتنسيق.
6- تسيير حملات تموينية بالتنسيق مع مديريات التموين على المخابز والسلاسل الغذائية من مولات ومحلات لضبط الأسعار.
7- التفتيش والمتابعة بالمرور الدوري على الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.
8- اتخاذ إجراء قانوني تجاه أي جهة أو أفراد يعملون على احتكار أو تخزين للسلع والمواد الغذائية.
9- استمرار مبادرة سند الخير التي أطلقتها التنمية المحلية لتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية.
10- تسيير سيارات محملة بالسلع ورحلاتها بالمحافظات حتى نهاية العام.
11- اشراك المجتمع المدني والشراكات العاملة في التجارة بمبادرة سند الخير
12- تشجيع أي مبادرات تعمل على تخفيف العبء عن المواطنين
13- متابعة مستمرة من غرفة إدارة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء مع المحافظات لمواجهة أي نقص في السلع بالتعاون مع الغرف التجاري