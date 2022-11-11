انت الان تتابع خبر رسميا .. التموين تعلن قرارات الخير والفرحة للمواطنين بشأن السلع الغذائية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي عن إصدار عدد من الإجراءات مساء اليوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2022، بشأن توفير السلع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.وأوضحت التموين أن عدد الإجراءات البالغ عددها 13 إجراء تهدف إلي تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية وقرى حياة كريمة.

إجراءات وزارة التموين :