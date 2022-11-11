وعى المصريين حائط صد أمام شائعات الإرهابية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وكانت الجماعة الإرهابية أطلقت مجموعة من الشائعات والفيديوهات المفبركة عن مظاهرات فى الوراق والسويس. وضرب المصريون اليوم أروع الأمثلة فى الوفاء والوعى، بعد رفضهم الخروج فى التظاهرات التى دعت لها الجماعة الإرهابية فى محاولة منها إلى تخريب البلاد.

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