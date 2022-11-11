الرعاية الصحية: مستشفى شرم الشيخ الدولى أول من طبق التحول الأخضر

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اليوم، وفد رفيع المستوى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء "GGHH"، لتسليم شهادة الاعتراف الدولى لمستشفى شرم الشيخ الدولى، المستشفى الأولى الحاصلة على الاعتراف الدولى بمصر.





جاء ذلك خلال زيارة الوفد إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، والتى استقبلهم خلالها الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان، وعدد من قيادات الهيئة، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 من شهر نوفمبر الجارى.

وشملت الزيارة، استعراض تجربة مستشفى شرم الشيخ الدولى فى التحول الأخضر، وتقديمها كنموذج لأول مستشفى خضراء فى مصر (صديقة للبيئة)، بعد نجاحها فى الحصول على الاعتراف الدولى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH)، كأول مستشفى فى مصر تحصل على هذا الاعتراف الدولى، فضلًا عن عمليات التطوير الشامل لأقسام الطوارئ والرعايات المركزة والعمليات والقسطرة، وإنشاء الغرف والأجنحة الفندقية بالمستشفى تزامنًا مع انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ.

وشملت، جولة تفقدية داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى، ومشاهدة مشروعات التحول الأخضر التى تم تنفيذها بالمستشفى، ومنها التحول إلى مصادر الطاقة البديلة من خلال إنشاء مشروع إنشاء محطة ذاتية للطاقة الشمسية لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى إنشاء محطة لتحلية وتنقية المياه، مع إنشاء خزان لتجميع المياه المهدرة من فائض محطة التحلية، ونظام رى وتجميع متكامل لأغراض الاستزراع، واستخدام تقنيات فعالة لترشيد استهلاك المياه.

وشملت أيضًا، تفقد تطوير البنية التحتية الخضراء من أنظمة رى حديثة ومشروعات التشجير بالمستشفى، ونظم الإدارة الآمنة للمخلفات الطبية واستبدال وحدة المعالجة بالحرق وتركيب وتشغيل وحدة المعالجة بالفرم والتعقيم، وتوفير وحدات لفصل النفايات العادية، وماكينة التخلص من الزجاجات البلاستيكية والمعدنية بالمستشفى لتشجيع المواطنين على فصل النفايات العادية، علاوة على إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة بالمستشفى.

وشملت، الإطلاع على استبدال جميع أجهزة ضغط الدم الزئبقية وموازين الحرارة ببدائل آمنة ودقيقة، وتفقد تخصيص أتوبيس نقل يعمل بالطاقة الكهربائية لخدمة العاملين بمستشفى شرم الشيخ الدولى، وكذلك إنشاء موقف للدراجات الهوائية أمام المستشفى لتشجيع المواطنين، وإنشاء مركز للتشخيص والإتصال الطبى عن بُعد، واستخدام الروبوتات الذكية المتخصصة فى مجالات التعقيم والتطهير ومكافحة العدوى وخدمات وتوجيه المرضى والتوعية والاستقبال والضيافة، من أجل تقليل البصمة الكربونية وتحسين جودة الهواء، وتعزيز عمليات الإصحاح البيئى.

وأعرب الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن فخره واعتزازه بحصول مستشفى شرم الشيخ الدولى على شهادة الاعتراف الدولى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH)، مؤكدًا أن مستشفى شرم الشيخ الدولى تعد أول مستشفى فى القطاع الصحى فى مصر تطبق التحول الأخضر، وهو ما يعكس التجربة المصرية الرائدة فى مجال المنشآت الصحية الخضراء.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن المنشآت الصحية الخضراء، وتبنى مفهوم التحول الأخضر، هو اتجاه جديد تنتهجه الهيئة لضمان رعاية صحية أكثر أمانًا واستدامة، وهو بداية لوضع المنشآت الصحية المصرية على خريطة المنشآت الصحية الخضراء، لتكون قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية وصديقة للبيئة، وذلك اتساقًا مع جهود الدولة المصرية والتى وضعتها ضمن الأجندة الوطنية ورؤيتها الطموحة بشأن مواجهة التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية.

ومن جانبه، أشاد وفد شبكة المستشفيات العالمية الخضراء رفيع المستوى، بما شاهدوه على أرض الواقع من تطبيق مشروعات التحول الأخضر بمستشفى شرم الشيخ الدولى، والتزامها الكامل بتطبيق المعايير الدولية لشبكة المستشفيات العالمية الخضراء، وخطواتها الجادة نحو تبنى مفاهيم المبادرة المصرية للرعاية الصحية الخضراء، مثمنين دور هيئة الرعاية الصحية فى تعزيز مفهوم المنشآت الصحية الخضراء بمصر وفقًا للمعايير الدولية، كما أعربوا عن سعادتهم لزيارة مصر ومستشفى شرم الشيخ الدولى على هامش فعاليات مؤتمر المناخ .

تجدر الإشارة، إلى أن "مؤتمر المناخ"، تستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف مشارك يمثلون حوالى 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.