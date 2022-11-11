انت الان تتابع خبر التحويل إلى المدرسة الرسمية الدولية 2022/2023.. تعليم القاهرة تكشف الطريقة للجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت مديريات التربية والتعليم في القاهرة بالكشف عن طريقة التحويل إلى المدرسة الرسمية الدولية 2022/2023، وهي التي تكون عن طريق روابط الالتحاق التي تخص مرحلة (FS2- Year ، وتعد من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها كل أولياء الأمور والطلاب.

تسجيل نموذج التقديم الإلكتروني للتحويل