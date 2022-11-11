انت الان تتابع خبر التحويل إلى المدرسة الرسمية الدولية 2022/2023.. تعليم القاهرة تكشف الطريقة للجميع والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت مديريات التربية والتعليم في القاهرة بالكشف عن طريقة التحويل إلى المدرسة الرسمية الدولية 2022/2023، وهي التي تكون عن طريق روابط الالتحاق التي تخص مرحلة (FS2- Year ، وتعد من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها كل أولياء الأمور والطلاب.
تسجيل نموذج التقديم الإلكتروني للتحويل
وجاء في بيان رسمي من تعليم القاهرة أنه من الممكن لكل أولياء الأمور، ويقدم لجميع أولياء الأمور الاطلاع على شروط الاستحقاق والمستندات المطلوبة عن طريق هذا الرابط، وتستطيع التسجيل على نموذج التقديم الإلكتروني، ويكون من خلال النقر على هذا الرابط.
رابط التحويل من المدارس الرسمية الدولية للحكومية
ويستطيع الدخول على نموذج التقديم للالتحاق بالمستوى الثاني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2022/2023، ويكون عن طريق هذا الرابط، كشفت المديرية في بيانها على أهمية طباعة نموذج التقديم وهو ملون ومليء بكل البيانات تكون بخط اليد واضح وتسليمها خلال المقابلة الشخصية للطفل، وتحديدها يكون عن طريق المدرسة.