انت الان تتابع خبر كراسة شروط سكن مصر .. الحجز الإكتروني هيبدأ في هذا التوقيت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة الدكتور عاصم الجزار طرح كراسة شروط سكن مصر في عدد من المدن الجديدة بجمهورية مصر العربية أمس الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022.وأوضحت الإسكان أن كراسة شروط سكن مصر سوف تتواصل طرحها حتي الأحد المقبل 14 نوفمبر، مشيرة أن عملية الحجز الإلكتروني لهذه الوحدات السكنية سوف يكون خلال يومي 15 و17 نوفمبر فقط.

وأشارت الوزارة أن هذه الشقق تأتي في إطار مرحلة تكميلية من شقق سكن مصر أمام المواطنين من متوسطي الدخل في 7 من جديدة وهي أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – الشروق – ناصر غرب أسيوط- حدائق أكتوبر- مدينة المنيا الجديدة- مدينة القاهرة الجديدة.

مساحات ومقدم شقق سكن مصر:

تراوح المساحات بين 106 م2 إلى 133 م2، بمقدم جدية حجز يبلغ 40 ألف جنيه