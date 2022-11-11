عاجل- cop27.. سامح شكرى: القاهرة ستكون مركزا لدعم التكيف فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى، خلال فعاليات جلسة "الإسراع من جهود التكيف فى إفريقيا، المنعقدة على هامش قمة المناخ، اليوم الجمعة، أن 4 مليارات نسمة يتأثرون من التغير المناخى، وأن إفريقيا الأكثر تأثرا بتغير المناخ.
وأشار إلى التعاون البناء بين مصر وأمريكا خلال السنة الماضية لوضع حزمة التدابير، ودعمها لجهود التكيف في القارة الإفريقية ودعوتها إلى تطبيق واتخاذ التدابير العملية.
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