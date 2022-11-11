الفريق أسامة ربيع: قناة السويس ساهمت فى خفض الانبعاثات خلال 2021

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن قناة السويس ساهمت فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بحوالى 31 مليون طن خلال عام 2021 مقارنة بالمسارات البديلة، وتوفير الوقود بحوالى 10.3 مليون طن، وساهمت قناة السويس الجديدة فى توفير 53 مليون طن مكافئ لثانى أكسيد الكربون.

وذكرت هيئة قناة السويس - فى بيان اليوم الجمعة - أن ذلك جاء خلال افتتاحه فعاليات الجلسة النقاشية التى نظمتها الهيئة بشرم الشيخ تحت عنوان "الدور الرائد لقناة السويس لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية الصديقة للبيئة" ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، بحضور كوكبة من العاملين فى قطاع النقل البحرى محليا وإقليميا وعالميا، وممثلى أبرز الهيئات والمؤسسات والشركات التجارية والبحرية وخطوط الملاحة العالمية، منهم: جاى بلاتين الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية، وأرسينيو دومينجيز رئيس قطاع البيئة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية IMO، ومورتن بو كريستيانسن نائب رئيس مجموعة أى بى موللر ميرسك لشئون قطاع إزالة الكربون، وجورجيوس بليفراكس نائب رئيس المكتب الأمريكى للملاحة لشئون الاستدامة العالمية، وخالد أبو بكر المستشار القانونى لهيئة قناة السويس.

وأشار رئيس الهيئة - خلال كلمته - إلى استراتيجية القناة التى تضع البعد البيئى فى مقدمة أولوياتها وهو الأمر الذى يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال اقتصاد نظيف صديق للبيئة، وكذا جهود المنظمة البحرية الدولية "IMO" لخفض الانبعاثات الناجمة عن قطاع الشحن البحرى، وتشجيع التوجه نحو استخدام الوقود النظيف المحايد للكربون بدلا من أنواع الوقود الأحفورى.

وقال رئيس الهيئة، إن قناة السويس اتخذت العديد من الإجراءات ضمن استراتيجيتها للإعلان عن قناة السويس القناة الخضراء، منها أن الهيئة قامت بالفعل ببدء تطوير 16 محطة إرشاد بطول المجرى الملاحى للعمل بالطاقة الهجين بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بدلا من الطاقة التقيليدية، كما تعمل الهيئة على تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز بدلا من الوقود الأحفورى.

وتم خلال الجلسة، عرض فيلم تسجيلى يشرح جهود هيئة قناة السويس فى تعزيز الممارسات الخضراء والتوجه نحو التحول الأخضر، عقب ذلك، استمع الحضور إلى كلمة مسجلة من كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية IMO التى بدأها بتوجيه الشكر لهيئة قناة السويس على تنظيم هذه الجلسة النقاشية الهامة، وإتاحة الفرصة لإلقاء الضوء على الدور الحيوى لقناة السويس لضمان استدامة سلاسل الإمداد الصديقة للبيئة كونها واحدة من أهم المؤسسات العاملة فى المجال البحرى.

وأوضح الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أن تحقيق الاستدامة يأتى فى مقدمة أجندة العمل للمنظمة الدولية بما يتماشى مع ما حددته الأمم المتحدة من قواعد ومعايير توصى بأهمية الاعتماد على الوقود النظيف ومصادر الطاقة المتجددة وتطوير التكنولوجيا وتعزيز العمليات المحفزة لذلك.

وأكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أن استراتيجية قناة السويس طويلة الأمد للتحول لقناة خضراء سيلعب دورا هاما فى تعزيز التوجه نحو التحول الأخضر فى صناعة النقل البحرى، لافتا إلى أهمية طرح قناة السويس لتجربتها الناجحة وخبراتها للمساعدة فى تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.

وطرح المستشار القانونى لهيئة قناة السويس الإعلامى خالد أبو بكر - خلال الجلسة - المحاور الرئيسية للنقاش، أبرزها الوقوف على التحديات البيئية التى تواجه صناعة النقل البحرى، ومناقشة الدور الرائد لقناة السويس وما تطرحه من فرص واعدة لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية بشكل فاعل ومستدام.

ومن جانبه، أشار الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية ICS جاى بلاتين، إلى أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية فى صناعة النقل البحرى لمواجهة التحديات، لا سيما التحديات البيئية، مؤكدا أن المبادرات الخضراء هى خطوة أساسية لتحقيق الأهداف المأمولة والوصول لعالم أفضل.

وثمن جهود الهيئة لتعزيز التوجه نحو السياسات المستدامة الصديقة للبيئة، ولتكون قناة السويس مستقبلا، مركزا للنقل البحرى الأخضر.

وبدوره، أكد رئيس قطاع البيئة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية IMO أرسينيو دومينجيز، ضرورة دعم الدول الأعضاء وتعاونهم لمواجهة التحديات البيئية، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ العديد من التوصيات نحو تقليل الانبعاثات الكربونية بنهاية العام الجارى.

وأوضح دومينجيز أن المنظمة تبنت استراتيجيتها الهادفة لتقليل الانبعاثات الكربونية منذ عام 2018، وهو ما تم الاستجابة له من العديد من المنظمات والمؤسسات العاملة فى المجال البحرى وغيرهم من الشركاء، مشيرا إلى التعاون الذى تم مع الدولة المصرية لتعزيز استخدام الممارسات الخضراء وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

ومن جهته، أشار نائب رئيس مجموعة "أى بى موللر ميرسك" لشئون قطاع إزالة الكربون مورتن بو كريستيانسن، إلى استراتيجية شركة ميرسك العالمية لبناء سفن صديقة للبيئة، وقال إن الشركة تعكف على بناء 19 سفينة صديقة للبيئة مابين عامى 2024 و2025 بما يوفر مليونى طن من الانبعاثات الكربونية، كما من المقرر عبور أول سفينة صديقة للبيئة لقناة السويس بحلول العام المقبل 2023.

وأكد كريستيانسن التعاون المثمر بين شركة ميرسك العالمية والحكومة المصرية وهيئة قناة السويس والذى أثمر عن توقيع مذكرة تفاهم لعقد مشروعات عملاقة تؤول نحو جعل مصر مركز للطاقة الخضراء.

وأشار نائب رئيس المكتب الأمريكى للملاحة لشئون الاستدامة العالمية ABS جورجيوس بليفراكس، إلى اهتمام المكتب الأمريكى للملاحة واضطلاعه بدراسة التأثير البيئى لتشغيل السفن، بالإضافة إلى عمل الدراسات الخاصة بأنواع الوقود الجديدة من أجل تقليل تأثير ثانى أكسيد الكربون للتوجه نحو صناعة بحرية نظيفة، فضلا عن دراسة أثر استخدام التكنولوجيا الجديدة على العامل البشرى.