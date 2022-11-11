جون كيرى: الولايات المتحدة ستمول خطط التكيف فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - قال المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ جون كيرى، إن بلاده تدعم بقوة اتفاق جلاسكو من أجل دعم جهود التكييف، وهناك دعوة لتوفير الموارد المالية فى مختلف أنحاء العالم من أجل إنقاذ الحياة.





وأضاف كيرى، خلال فعاليات جلسة "الإسراع من جهود التكيف فى إفريقيا، المنعقدة على هامش قمة المناخ، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستمول خطط التكيف فى إفريقيا، خصوصا وأننا إذا لم نحد من الانبعاثات الكربونية فلن نستطيع تحقيق التكيف. وأوضح أن الرئيس جو بايدن، أعلن أن 150 مليار دولار ستخصص لعدد من برامج التكيف فى إفريقيا، متابعا: "هناك 4 برامج أمريكية لمواجهة قضايا المناخ، وسندعم إنشاء مركز بمصر لدعم التكيف فى إفريقيا".

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