جدة - نرمين السيد - انطلقت منذ قليل، فعاليات جلسة "الإسراع من جهود التكيف فى إفريقيا"، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.



جدة - نرمين السيد - انطلقت منذ قليل، فعاليات جلسة "الإسراع من جهود التكيف فى إفريقيا"، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية. وتأتى الجلسة على هامش مؤتمر المناخ 2022، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤتمر المناخ.. جلسة الإسراع من جهود التكيف فى إفريقيا (بث مباشر) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.