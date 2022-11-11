بايدن: ملتزمون بمكافحة تغير المناخ وتوفير موارد الطاقة المتجددة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، التزام بلاده بمكافحة تغير المناخ وتوفير موارد الطاقة المتجددة، قائلاً : "مهمتنا منع كارثة مناخية، والانتقال للطاقة الخضراء"، مشددًا على أن الولايات المتحدة تتعامل مع قضية المناخ كملف عاجل.





وأضاف الرئيس الأمريكى خلال كلمته، أمام قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ: "نسعى لحشد دول العالم لاتخاذ أهداف طموحة بشأن المناخ". والتقى الرئيس الأمريكى جو بايدن، بالرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية ‏والثنائية والمشاركة فى المؤتمر الـ27 للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير ‏المناخ " COP27".

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