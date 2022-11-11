الرئيس الأمريكي من شرم الشيخ: ملتزمون بمكافحة تغير المناخ وتوفير موارد الطاقة المتجددة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 نوفمبر 2022 06:30 مساءً -

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، التزام بلاده بمكافحة تغير المناخ وتوفير موارد الطاقة المتجددة، قائلاً : "مهمتنا منع كارثة مناخية، والانتقال للطاقة الخضراء"، مشددًا على أن الولايات المتحدة تتعامل مع قضية المناخ كملف عاجل.

وأضاف الرئيس الأمريكي - خلال كلمته، أمام قمة المناخ (cop 27) بمدينة شرم الشيخ - : "نسعي لحشد دول العالم لاتخاذ أهداف طموحة بشأن المناخ".

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، للاستضافة هذه اللحظة التاريخية، والمشاركة في هذه القمة الحيوية، معربًا عن شكره للمبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، مشيدًا بالتقدم الهائل في مجال المناخ الذي تم إنجازه خلال السنتين الماضيتين.

وقال بايدن : "رسالتنا من هنا في مصر، حيث الأهرامات والآثار العريقة الشاهدة على عبقرية البشرية على مدى الألفيات، هي منع وقوع كارثية مناخية والاستفادة من فرصة إنشاء اقتصاد جديد بالطاقة النظيفة"، مشددًا على أن هذا ضروري لحاضرنا ومستقبلنا.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه وفقًا لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية فالسنوات الثمانية الأخيرة كانت الأشد حرارة في العالم، حيث شهدت الولايات المتحدة جفافًا تاريخيًا وحرائق في الغرب وأعاصير وعواصف مدمرة في الشرق، وفي أفريقيا أيضًا حيث شاهدنا الكثير من أمم العالم الأكثر تضررًا من تغير المناخ وتعرضًا لانعدام الأمن الغذائي والجوع.

وتابع : "شاهدنا ظواهر كثيرة لتغير المناخ منها الجفاف الشديد في القرن الأفريقي منذ أربع سنوات، وفي نهر النيجر في غرب أفريقيا نرى الحياة التي يعيشها الصيادون والمزارعون في نيجيريا، حيث أن أكثر من 600 شخص قد قتل بالفياضانات ومليون و300 ألف هجروا، كما تغيرت مسارات هجرة الحيوانات بعد مئات السنين وتعرض الرعاة والمزارعين للخطر".

وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن - خلال كلمته بمؤتمر المناخ (كوب 27) المنعقد بشرم الشيخ - على أهمية مواجهة ظاهرة تغير المناخ من أجل الأمن البشري والبيئي والقومي وحياة كوكبنا.

وعن الإجراءات الأمريكية لمواجهة تغير المناخ، استعرض الرئيس بايدن، جهود إدارته في هذا الصدد، من خلال تنفيذ برنامج لمواجهة الأزمة المناخية وزيادة الأمن في مجال الطاقة في الوطن وعبر العالم، وذلك من خلال الانضمام إلى اتفاق باريس وقامت بعقد مؤتمرات كبرى بشأن المناخ على مستوى القمة، فضلاً عن إعادة إنشاء منتدى الاقتصاديات الكبرى لدفع البلدان في العالم على زيادة مواجهة التغير المناخي.

وأشار بايدن إلى أنه في مؤتمر المناخ بجلاسكو الـ 26، ساعدت الولايات المتحدة على التوصل إلى التزامات حيوية، حيث دفعت ثلثي الاقتصادات في العالم من الناتج العالمي نحو مسار منع الاحترار بما يزيد عن 1.5 درجة.

ولفت إلى اعتماد الكونجرس لأكبر قانون مناخي في تاريخ البلاد يقدر بنحو 368 مليار دولار لدعم الكهرباء النظيفة من الرياح البحرية العائمة إلى الطاقة الشمسية وعربات صفرية الانبعاثات ووقود الطيران، فضلاً عن تنظيف العمليات الصناعية والزراعية.

وأكد أن ذلك القانون الجديد سيسمح بتخفيض انبعاثاتها بحلول عام 2030 لنحو مليار طن سنويًا، ما يطلق العنان للنمو الاقتصادي مولد بالطاقة النظيفة، فضلاً عن الاستثمارات في البطاريات الكهربائية إلى الهيدروجين سيفتح جولة من الابتكار ويخفض التكاليف ويحسن تكنولوجيا الطاقة النظيفة التي ستتاح إلى أمم العالم وليس فقط إلى الولايات المتحدة، ما يساعد على التحول إلى مستقبل منخفض الكربون أقل تكلفة للجميع ويعجل إزالة الكربون داخل وخارج حدودنا.