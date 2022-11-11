الرئيس الأمريكى فى «cop 27» : نعمل على توسيع استخدام الطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن ظواهر الجفاف ظهرت فى القرن الإفريقى خلال السنوات الماضية، مضيفًا أنه صدق على أكبر قانون مناخى فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ونعمل على توسيع استخدام الطاقة النظيفة.





وأضاف فى كلمته بـ "قمة المناخ" المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، اليوم الجمعة، أن الإدارة الأمريكية نفذت خطة طموحة للتصدى للأزمات المناخية، وزيادة الأمن فى مجال الطاقة، لقد انضممنا مجددا فى "اتفاق باريس" وعقدنا مؤتمرات على مستوى القمة بشأن المناخ. وذكر أننا فى العالم الماضي "جلاسكو" بمؤتمر "الأطراف 26"، سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنفيذ التعهدات المناخية.

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