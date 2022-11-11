عاجل- بايدن فى «cop27»: ندعم مصر بـ 500 مليون دولار من أجل الطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن مبادرة تحول مصر إلى الطاقة الخضراء مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وألمانيا، مضيفًا إلى أنه تم تقديم دعم جديد بقيمة 500 مليون دولار للتكيف المناخى فى مصر.





وأضاف الرئيس الأمريكى فى كلمته بمؤتمر المناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ، اليوم الجمعة، أننا نقاتل من أجل تحقيق الرؤية المناخية الممولة بالكامل، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك دعم لأنظمة الإنذار المبكر فى إفريقيا لتعزيز الأمن الغذائى ودعم مركز تدريب جديد فى مصر للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة فى جميع أنحاء القارة السمراء. والتقى الرئيس الأمريكى جو بايدن، الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية ‏والثنائية والمشاركة فى المؤتمر الـ27 للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير ‏المناخ‎ "COP27 "‎.

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