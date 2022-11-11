7 تصريحات للرئيس السيسى خلال استقباله بايدن (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن العلاقات المصرية الأمريكية تعتمد على التفاهم المشترك فى كل الموضوعات التى تخص القضايا الخاصة بالمنطقة، كما أن التوجه فيها كان توجها واحدا، متابعا: "فيه موضوع دايما خاص حقوق الإنسان.. ودائما ما يكون لدينا فى مصر مقاربة شاملة".

ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال لقائه مع بايدن:-

فى حين توجه الرئيس الأمريكى جو بايدن، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على حسن الاستقبال وتنظيم مصر لمؤتمر المناخ.