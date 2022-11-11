بايدن فى «cop27»: تخصيص 150 مليون دولار لدعم التكيف فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إننا نستمر فى تكنولوجيا البطاريات الكهربائية يفتح جولة من الابتكار ويحسن تكنولوجيا الطاقة النظيفة التى ستتاح لكل دول العالم، ويساعد ذلك على مستقبل منخفض الكربون.





وأضاف فى كلمته بـ "مؤتمر المناخ" المنعقد بمدينة شرم الشيخ، اليوم الجمعة، أن الاستثمار فى الطاقة النظيفة سيغير العالم، والسياسة المناخية السليمة أساس سليم فى النمو الاقتصادي الشامل، ونسعى لتحقيق العدالة المناخية أحد أساسيات النمو فى العالم، وخفض انبعاث الكربون بنسبة 50%. وأكد أن الولايات المتحدة ستفي بتعهداتها المناخية بـحلول 2030، مشيرًا إلى أننا فى صراع مع الزمن ونقوم بمنع "الجهنم المناخى"، فالتزامنا بقضايا البيئة لن تتغير، وتعهد بالعمل مع الكونجرس بزيادة الدعم المناخى، حيث تم تخصيص 150 مليون دولار لدعم التكيف فى إفريقيا بالاشتراك بين مصر والولايات المتحدة.

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