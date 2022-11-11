تنفيذا لتوجيهات السيسى.. حياة كريمة تستجيب لمناشدة مواطنة فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت مؤسسة حياة كريمة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمواطنة أسماء أحمد عقب، بعد مناشدتها اليوم، وتكفلت المؤسسة بدفع ايجار شقتها السكنية بمحافظة الاسماعيلية مع توفير مشروع اقتصادى لها وتوفير كافة احتياجات أسرتها.





وكانت فرق الرصد الميدانى بمؤسسة حياة كريمة قامت على الفور بالتواصل مع المواطنة للاستعلام عن حالتها حيث تبين أنها متزوجة ولديها ثلاثة أبناء، وزوجها مريض يعانى من التليف الكبدى وغير قادر على العمل وهى من تعول الأسرة بالكامل. ولم تقتصر دور المؤسسة على دفع إيجار وحدتها السكنية فقط بل تم إتخاذ اللازم لعمل مشروع لها تستطيع من خلاله أن تعول أسرتها وتوفر لهم الحياة الكريمة. وتأتى هذه الاستجابة سعيًا من المؤسسة لتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا واستكمالًا للخطوات التنفيذية للمبادرة، ومحاولة من المؤسسة لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

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