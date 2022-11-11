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جدة - نرمين السيد - ورفع المشاركون فى الوقفة شعار "نلتقى من أجل الجميع لا من أجل شخص" مطبوعا على تيشرتات خضراء.
ووقف الشباب الذى شارك فى الوقفة الصامتة فى منطقة مفتوحة بالمنطقة الزرقاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وقفة صامتة ضد اختطاف قمة المناخ لصالح دعاة العنف (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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