وقفة صامتة ضد اختطاف قمة المناخ لصالح دعاة العنف (صور)

جدة - نرمين السيد - ورفع المشاركون فى الوقفة شعار "نلتقى من أجل الجميع لا من أجل شخص" مطبوعا على تيشرتات خضراء.



ووقف الشباب الذى شارك فى الوقفة الصامتة فى منطقة مفتوحة بالمنطقة الزرقاء.