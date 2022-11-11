مواطنة مصرية فى وقفة مؤيدة للدولة بلندن: كله يهون علشان مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وحكت السيدة نورا، من أبناء الجالية المصرية ببريطانيا، والتى تقيم بلندن منذ 40 عاما، عن موقف غريب من الشرطة البريطانية، بعدما رفضوا مساعدتها عقب تعرضها لمضايقات مع بعض أفراد الجماعة الإرهابية، أثناء وقوفهم أمام السفارة المصرية بلندن، وقالت: "كله يهون علشان مصر".

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