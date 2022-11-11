تفاصيل لقاء السيسى وبايدن على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة الرئيس بايدن إلى مصر، مؤكدا سيادته على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين، ودورها المحورى فى دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، فضلا عن مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة وتعزيزها فى مختلف مجالات التعاون الثنائى فى إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

من جانبه؛ ثمن الرئيس بايدن قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكدا على أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقا وحليفا قويا تعول عليه فى المنطقة، معربا عن التطلع لتكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، وذلك فى ضوء الثقل السياسى الذى تتمتع به مصر ودورها المتزن فى محيطها الإقليمى، وإسهاماتها بقيادة السيد الرئيس فى تحقيق الاستقرار لكافة شعوب المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق إلى مستجدات القضية الفلسطينية، حيث ثمن الرئيس الأمريكى الجهود المصرية الحثيثة والمحورية فى هذا الإطار، بما فيها الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وبالمقابل أكد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وفق المرجعيات الدولية.

كما تم تناول ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد الرئيس فى هذا السياق على إرادة الدولة الثابتة حكومة وشعبا على مواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة تلك الآفة، وتقويض خطرها أمنيا وفكريا.

وقد أشاد الرئيس الأمريكى من جانبه بنجاح الجهود المصرية الحاسمة فى هذا الإطار وما تتحمله من أعباء تحت قيادة السيد الرئيس فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، معربا عن دعم الإدارة الأمريكية لتلك الجهود، ومؤكدا أن مصر تعد شريكا مركزيا فى التصدى لتحدى الإرهاب العابر للحدود.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد كذلك تبادل الرؤى وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية وامتداد تداعياتها السلبية على مستوى العالم، خاصة فى قطاعى الغذاء والطاقة، فضلا عن التباحث بشأن تطورات الأوضاع فى كل من ليبيا واليمن وسوريا، حيث أكد السيد الرئيس على أن الوصول بالتسويات السياسية لتلك الأزمات يرتكز بالأساس على ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية وإنهاء تواجد المرتزقة والميليشيات الأجنبية من المنطقة.

كما تطرق اللقاء كذلك إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس تمسك مصر بالحفاظ على أمنها المائى للأجيال الحالية والقادمة من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل السد يضمن الأمن المائى لمصر، وذلك وفقا لمبادئ القانون الدولى لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ومن ثم أهمية الدور الأمريكى للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة.