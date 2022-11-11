بايدن: أمريكا من أكثر الدول التى تأثرت بالتغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى كلمته بمؤتمر المناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تأثرت بالتغيرات المناخية، حيث شهدت أعاصير وعواصف وحرائق غابات لم تشهدها من قبل، مشيرا إلى أن إفريقيا تأثرت بالمناخ حيث تعانى من الجوع.

وأوضح أن الصيادين فى غرب إفريقيا هناك أكثر من 300 شخص توفوا بسبب الفيضانات، فتغير المناخ من أجل الأمن البشرى والبيئى والقومى وحياة كوكب الأرض.

وتحتضن جمهورية مصر العربية أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "COP27 بمدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، بمشاركة واسعة من جانب وفود أكثر من 190 دولة وممثلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ وممثلى وسائل الإعلام المحلية والدولية.

ويشارك 110 من رؤساء الدول والحكومات فى فعاليات المؤتمر، إلى جانب 10 آلاف من منظمات المجتمع المدنى، و26 ألفا و500 يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3 آلاف و321 إعلاميا.