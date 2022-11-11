انت الان تتابع خبر سكن مصر لمتوسطي الدخل.. كراسة الشروط متوفر فيها السعر وأماكن الوحدات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ودعم التمويل العقاري، بالإعلان عن تقديم مرحلة تكميلية من شقق إعلان سكن مصر وهو الخاص بكل متوسطي الدخل، وتعد من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها الجميع.

مدن فيها شقق سكن مصر

وتقدم بحجز الوحدات العديد من الأسر في الفترة السابقة في المرحلة الأولى من المشروع التي تم تقديمها في شهر فبراير الفائت، وقدم صندوق الإسكان حجز كراسات الشروط بدءاً من أمس الخميس 10 نوفمبر ويستمر ليوم الأحد القادم 14 نوفمبر، والحجز يكون يومي 15 و17 نوفمبر 2022.

أكتوبر الجديدة

العبور الجديدة

الشروق

ناصر غرب أسيوط

حدائق أكتوبر

مدينة المنيا الجديدة

مدينة القاهرة الجديدة

أسعار شقق سكن مصر في أكتوبر الجديدة

وجاء سعر المتر في شقق سكن مصر بمدينة أكتوبر الجديدة 6425 جنيهاً.

ويأتي سعر الشقة الـ 115 مترًا 750 ألف جنيه.

و37 ألفاً وديعة الصيانة.

أسعار الشقق في كل المحافظات

شقق سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبر

سجل سعر المتر في أسعار شقق سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبر 6530 جنيها

بجانب 36 ألفا وديعة الصيانة.

أسعار شقق سكن مصر بمدينة المنيا الجديدة

سجل سعر المتر في شقق سكن مصر بمدينة المنيا الجديدة 4205 جنيهات

فيما سجلت الشقة الـ 115 مترا 507 آلاف جنيه

سعر 44 ألفا وديعة الصيانة.

أسعار شقق سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة

سجل سعر المتر في شقق سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة 7685 جنيهاً.

وسجلت الشقة الـ 115 مترا 883 ألف جنيه

سعر الودي 44 ألفا وديعة الصيانة.

تفاصيل شقق سكن مصر بمحافظة أسيوط

سجل سعر المتر في شقق سكن مصر بمدينة ناصر غرب أسيوط 4110 آلاف جنيه

فيما سجلت الشقة الـ 115 متر 472 ألف جنيه،

23 ألفا وديعة الصيانة.