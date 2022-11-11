الجالية المصرية في بريطانيا تبعث رسالة قوية: نحن فداء للشعب والرئيس ونرفض التدخلات الخارجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 نوفمبر 2022 05:30 مساءً - أرسلت الجالية المصرية ببريطانيا رسالة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتضامن مع الشعب المصرى في مواجهة مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار في مصر.

ونظم أبناء الجالية المصرية في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، وقفة شارك فيها المئات، حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهتفوا بشعارات تضامنية مع القيادة السياسية، وعبروا عن رفضهم التام للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي المصري أو المس بسيادة مصر واستقلال القضاء.

















ورفع المشاركين في الوقفة لافتات ترفض كل محاولات الافراج عن علاء عبد الفتاح، مشيرة إلى أنه "سجين جنائى"، كما حملوا لافتات بها تغريدات لعلاء عبد الفتاح حرض خلالها على قتل رجال الشرطة والقوات المسلحة.

وقالت أحد المشاركات في الوقفة أنهم يهنئون الرئيس السيسى على التنظيم الرائع لمؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ، وهو التنظيم الذى وجه ضربة قاضية لكل دعاة الفوضى، مؤكدة أن وقفتهم تمثل رسالة لشهداء مصر، بأن ارواحكم مع كل المصريين في كل مكان بالعالم، لأنه بدون تضحياتهم لم ليكن لمصر ان تحقق كل هذا النجاح.

وقالت المشاركة في الوقفة أن كل المصريين في الخارج هم فداء للدولة المصرية ورئيسها وللشعب المصرى، في مواجهة كل مخططات الفوضى التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية التي تعانى من أفلاس دفعها إلى استئجار أشخاص بمقابل مادى للوقوف معهم، وقالت "أحنا مصريين مش بنتأجر".

وعبرت المشاركة المصرية عن شكرها ودعمها للنائب عمرو درويش، ووجهت له رسالة "من هنا من إنجلترا نقول له شكراً، أنت رجل وطنى محترم بكل المقاييس".