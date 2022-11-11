بايدن: نشكر مصر على دورها فى القضية الفلسطينية وموقفها من الأزمة الأوكرانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 نوفمبر 2022 05:30 مساءً - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن: "نشكر مصر على دورها في القضية الفلسطينية وموقفها من الأزمة الروسية الأوكرانية".

وتابع إن مصر هي "أم الدنيا" وهي أكثر مكان لانعقاد قمة المناخ كوب 27، وأتمنى من هذه الزيارة أن تصبح العلاقات أقوى من الماضى.

وقدم بايدن الشكر إلى السلطات المصرية على الوساطة والجهود المبذولة لوقف القتال في قطاع غزة.

وعن الحرب الروسية الأوكرانية، قال إن "مصر تحدثت بقوة عن الحرب في أوكرانيا وكانت الوسيط الرئيسي في غزة".

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الأمريكي، جو بايدن اليوم الجمعة، في مدينة شرم الشيخ، وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.