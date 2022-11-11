عاجل- بايدن: نشكر مصر لدورها فى القضية الفلسطينية وموقفها من أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس الأمريكى جو بايدن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال لقائهما بمدينة شرم الشيخ، على هامش انعقاد مؤتمر المناخ cop27 فى المنطقة الزرقاء بمدينة شرم الشيخ.





وأكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، عمق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا: "نسعى لأن تكون علاقاتنا مع مصر أقوى". وأضاف الرئيس الأمريكى: "نشكر مصر على دورها فى القضية الفلسطينية، وموقفها من الأزمة الروسية الأوكرانية". وأضاف السيسى، خلال لقائه الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى شرم الشيخ على هامش مشاركته فى قمة المناخ: أؤكد على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتى لم تتغير على مدار 40 عاما.

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