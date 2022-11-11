علاقات استراتيجية ممتدة وتفاهم مشترك.. تفاصيل استقبال الرئيس السيسى لبايدن

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية علاقات استراتيجية وقوية لم تتغير منذ أكثر من أربعين عاما، مضيفا أن هناك تقاربا وتفاهما مشتركا بين البلدين بشأن قضايا المنطقة.





وأضاف الرئيس السيسى، خلال استقباله نظيره الأمريكى جو بايدن على هامش مشاركته فى فعاليات قمة المناخ COP27، أنه فيما يتعلق بقضية حقوق الانسان، فمصر لديها مقاربة شاملة فى هذا الملف وحريصة على تحقيق تطور مستمر فيه.

وأوضح الرئيس أن الدولة المصرية أطلقت استراتيجية حقوق الانسان، ثم أطلقت مبادرة للحوار الوطنى خلال شهر إبريل الماضى، كما تم تأسيس لجنة العفو الرئاسى المختصة ببحث ومتابعة كافة القضايا المختلفة، مؤكدا أن الأمور فى مصر تسير بشكل جيد.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الأمريكى جو بايدن عن تقديره لاستضافة مصر مؤتمر التغيرات المناخية "COP27"، والمعروفة بأنها "أم الدنيا"، مضيفا أن مدينة شرم الشيخ تعد المكان المناسب لاستضافة القمة.

وأعرب بايدن أيضا عن شكره لتذكير مصر العالم بالحاجة الملحة لمعالجة قضية التغيرات المناخية، كما أعرب عن خالص شكره لدور مصر الوسيط للأوضاع فى غزة.

كما أكد أن مصر اتخذت موقفا رائعا فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وتحدثت بصوت عال ضد ما يجرى، مشيرا إلى أن اجتماعه مع الرئيس سيتناول العديد من القضايا المشتركة.

وتابع بايدن أن العلاقات الأمريكية المصرية تمتد على مدار 100 عاما، معربا عن أمنياته بأن يتم دعم هذه العلاقات خلال الزيارة.