وقفة لتأييد الرئيس السيسى فى لندن: أرواح الشهداء معانا (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد -
ورفع المواطنون، صور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأعلام مصر، ومجموعة من صور الشهداء.
وقالت إحدى السيدات: "جايين النهاردة عشان ندعم الرئيس، وبنقوله مبروك على تنظيم مؤتمر المناخ، شكرا على التنظيم الرائع، وبنقول للشهداء أرواحكم معانا فى أى مكان ضد الإخوان، بدونكم لما كانت مصر بهذا النجاح، الإخوان مفلسين مأجرين ناس عشان يهتفوا ضدنا".
وتابعت: "إحنا واقفين ضد الإخوان، إحنا مش مأجورين إحنا المصريين الحقيقيين، أرواح الشهداء معانا".
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