عاجل- السيسى لـ بايدن: لدينا لجنة للعفو الرئاسى تتابع القضايا المختلفة

جدة - نرمين السيد - وخلال لقائه الرئيس الأمريكى جو بايدن، على هامش مؤتمر المناخ COP27، شدد الرئيس السيسى على أن وجود الصحافة الأمريكية فى هذا اللقاء مهم، مؤكدا أنها فرصة للتحدث لهم عن الأوضاع المصرية التى تمثل أهمية بالنسبة لهم.

وكان فى استقبال الرئيس الأمريكى بمطار شرم الشيخ الدولى، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فيما تعد هذه هى الزيارة الأولى لبايدن كرئيس إلى مصر.

ومساء أمس الخميس، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى والوفد المرافق لها، فى شرم الشيخ، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP 27.