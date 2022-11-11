Cop27.. رئيس هيئة الرعاية الصحية: جميع الروبوتات المستخدمة صناعة مصرية

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، يأتى ذلك اتساقا مع الرؤية الطموحة للهيئة والتى تخطط من خلالها لتقديم مجموعة من الحلول الرقمية الذكية والمتطورة، لرقمنة كافة الخدمات الطبية، وتماشيا مع التحول الأخضر الذى تشهده مستشفى شرم الشيخ الدولى والتى تعد أول مستشفى فى مصر حاصلة على الاعتراف الدولى لشبكة المستشفيات الخضراء GGHH.

وأوضح رئيس الهيئة، أن أبرز الروبوتات الأربعة هو الروبوت دويت (Duet)، وهو متواجد كمساعد رقمى ذكى ويتواجد فى المدخل الرئيسى لمستشفى شرم الشيخ الدولى لاستقبال المرضى، ويقوم بتقديم جميع الخدمات وبلغات متعددة، ويقوم بقياس المؤشرات الحيوية للمريض فضلا عن تقييم الحالة الصحية الأولية للمريض بشكل عام، مع ربط ذلك بالملفات الطبية للمريض ليكون مسئول بشكل تكنولوجى رقمى عن معرفة تاريخ المرضى لأى متردد على المستشفى من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، ثم يقوم بتوجيه المرضى للمنطقة المستهدفة سواء العيادات أو الطوارئ.

كما يقوم Duet بتوجيه المريض إلى الطبيب المختص، وينظم دخول المريض لتلقى الخدمة الطبية داخل المنشأة حسب التخصص،أيضا تقييم زيارة المريض، ويساهم أيضا فى توفير الوعى البيئى داخل المؤتمر عن طريق مجموعة من الأنشطة المختلفة منها استطلاعات رأى الزوار عن العادات البيئية التى قد تسبب ضرر للبيئة وتقييمهم للحد من هذه العادات غير الصديقة للبيئة.

واستكمل: يساعد الروبوت رولى (Rolly) فهو مسؤول تقديم الرعاية التمريضية وهو مؤمن تماما لنقل عينات الدم والتحاليل، وكذلك أدوية وأدوات المعمل، وخاصة فى منطقة العزل الطبى، حرصا على سلامة المرضى ومقدمى الخدمة الطبية.

وأضاف: يقوم الروبوت موزو (Mozo)، بتقديم وجبات المرضى على مدار اليوم، بحيث تكون مؤمنة ومعقمة تماما، ويقوم باستطلاع آراء المنتفعين عن جودة الخدمة المقدمة ويقيس مدى رضاؤهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم.

فيما يقوم الروبوت MDR-C بتعقيم غرف العمليات وغرف إقامة المرضى، بالإضافة لتعقيم منطقة الاستقبال باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، وهو المفهوم الأكثر صداقة للبيئة بين خيارات التعقيم والتطهير لتقليل استخدام الكيماويات المضرة بالبيئة وبالبشر وذلك تماشيا مع مفهوم التحول الأخضر فى المنشآت الصحية.

منوها إلى أهمية توظيف البرمجة والتقنيات المتطورة فى دعم كافة القطاعات والقطاع الطبى بشكل خاص، وذلك تماشيا مع فكر الدولة المصرية، لافتا إلى دعم الفكر المصرى والصناعة المصرية، خاصة عندما تكون بمواصفات عالمية، وهو الأمر الذى يسهم فى توطين الصناعة، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية: نسعى جاهدين لإطلاق حزم خدمات صحية مبتكرة وعدد من المشاريع والمبادرات الرائدة، ترتكز على استخدام التكنولوجيا ورقمنة الخدمات وتطبيق نظم الذكاء الاصطناعى، والذى يمكن الخدمات الصحية المستقبلية بالهيئة من إدخال الأنظمة الذكية والروبوتية، وتعزيز ممارسات الصحة الرقمية والتطبيب عن بعد، واستمرارية تعزيز مكانة الهيئة وجعلها فى مركز مرموق وموثوق عالميا بالمجالات المتخصصة بالطب والعلوم والرعاية الصحية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بجودة الحياة واستدامة الخدمات الصحية.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبدالرحمن، المدير التنفيذى لشركة مارسيس روبوتكس، أنه اتساقا مع مبدأ التحول الأخضر، وهو ما يتماشى مع رؤية الشركة على أن تكون جميع الروبوتات مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير، ولغرض خدمة البشر فى قطاعات مختلفة لاسيما القطاع الطبى، مؤكدا أن الروبوتات الأربعة صناعة مصرية خالصة.

لافتا إلى أهمية الدور الذى تساهم به الحلول الروبوتية فى هذا التحول الرقمى والتقنى ودعم القطاع الطبى فى مصر، وذلك فى ظل تضافر كافة الجهود الحكومية والخاصة، وذلك لإنجاح الحدث العالمى الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.