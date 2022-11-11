CBS News الأمريكية تبرز اكتشاف معجزة هندسية تحت معبد أثرى بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - سلطت قناة CBS الأمريكية الضوء على اكتشاف أثرى هام فى مصر وصفته بالمعجزة الهندسة. وقالت الشبكة فى تقرير على موقعها الإلكترونى إن علماء الآثار اكتشفوا نفقا صخريا هائلا قديما أسفل أحد المعابد.

وأوضح التقرير أن مجموعة من العلماء بقيادة د.كاثلين مارتينز، رئيسة البعثة المصرية الدومنيكية بجامعة سانتو دومنينجو، قد اكتشفو النفق. وقامت ماتينز بالعديد من الاكتشفات السابقة فى بحثها عن مقبرة كليوباترا.

ووصف العلماء النفق بالمعجز الهندسية، بحسب بيان وزارة الآثار المصرية. ويمتد لمسافة 4300 قدم ومحفور فى صخرة على عمق 42 قدم تحت الأرض فى منطقة معبد تابوزريس ماجنا الواقع غرب مدينة الإسكندرية والذى كان مكرسا لإله الموت عند المصريين القدماء.

وقالت وزارة الآثار إن التصميم المعماري للنفق يبدو أنه يشبه نفق جوبيلينوس اليوناني ، لكنه أطول. وقالت الوزارة إن مارتينيز قال إنه تم العثور على جزء من النفق مغمور تحت مياه البحر الأبيض المتوسط.

كشفت الوزارة عن اكتشاف شبكة من الأنفاق تمتد من بحيرة كينج ماريوت إلى البحر الأبيض المتوسط ، بالإضافة إلى 16 موقعًا للدفن داخل مقابر منحوتة في الصخر كانت شائعة الاستخدام في القرنين اليوناني والروماني.

وخلال أعمال حفر سابقة فى الموقع، وجد الباحثون أيضا آثار هامة داخل المعبد، منها عملات تحمل صور أسماء الملكة كليوباترا والكسندر الأكبر. وقالوا إن عدد من التماثيل النصفية مقطوعة الرأس وتمثال إيزيس قد عثر عليها ايضا.