نانسى بيلوسى شاكرة الرئيس السيسى: علينا أن نصغى لمن تأثروا بأزمات المناخ

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى عقدته بيلوسى بمقر "cop27"، اليوم الجمعة: "علينا أن نصغى لمن تأثروا أكثر من غيرهم بأزمات المناخ، سواء كانوا دولا أو أفرادا.. هنا القارة الإفريقية".
وأشارت بيلوسى، إلى أن مؤتمر المناخ "co27" ثرى بالنقاشات الإيجابية حول قضية المناخ، وأنا سعيدة بتواجدى هنا فى "cop27" فى شرم الشيخ .
وأضافت المسؤولة الأمريكية البارزة: "نشاهد هنا الجميع مشاركون من كافة أنحاء العالم، لقد حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على التواجد هنا لأننا مهتمون بقضية المناخ ومكافحة التغييرات المناخية، ونثق بأن النقاش سويًا سيؤدى إلى نتائج إيجابية".
وتنظم مصر قمة المناخ "cop27" بمدينة السلام، شرم الشيخ، فى الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، إذ تعد القمة هى الأهم على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض، وإنقاذه من الاحتباس الحرارى والدمار، ما يعود بمصر إلى دورها التاريخى الرائد فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا لإنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة.
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