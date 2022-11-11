عاجل- السيسى: العلاقة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا لم تتغير طوال 40 عاما

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العلاقات المصرية الأمريكية تعتمد على التفاهم المشترك فى كل الموضوعات التى تخص القضايا الخاصة بالمنطقة، كما أن التوجه فيها كان توجها واحدا، متابعا: "فيه موضوع دايما خاص حقوق الإنسان.. ودائما ما يكون لدينا فى مصر مقاربة شاملة".





وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى لقاء مع الرئيس الأمريكى جو بايدين: "إحنا حريصين على هذا الموضوع وتطوير إنفسنا". وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن لقائه مع نظيره الأمريكى بحضور الصحافة الأمريكية مهم من أجل نقل تطورات الأوضاع داخل مصر متابعا: "أنا عارف إن ده محل اهتمام لكم". وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أوكد على العلاقة الاستراتيجية القوية بين مصر والولايات المتحدة والتى لم تتغير على مدار 40 عاما".

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