السيسى لـ بايدن: مصر حريصة على تطوير العلاقات مع أمريكا بشكل مستمر

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه تطرق خلال لقائه أمس مع رئيسة النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، للعديد من الملفات المهمة، مشيرا إلى أن مصر حريصة على تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مستمر





وأوضح الرئيس السيسى، خلال لقائه بالرئيس الأمريكى جو بايدن منذ قليل بمدينة شرم الشيخ، فى اللقاء الذى جاء على هامش قمة المناخ كوب 27، أن العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، قوية ولم تتغير على مدار 40 سنة. ولفت الرئيس السيسى، إلى عمق التفاهم المشترك بين الجانبين فى كل الموضوعات، موضحا أن هناك دائما موضوعات لنا متقاربة وشاملة.

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