اتفاق ثلاثى لإدارة المخلفات الصناعية والإنشائية لمشروع «السخنة 360»

جدة - نرمين السيد - شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع اتفاقية تعاون بين السويدى للتنمية الصناعية وجيوسايكل مصر ولافارچ مصر، بهدف إدارة مخلفات أعمال البناء والبنية التحتية وكذا إدارة المخلفات الصناعية، فور بدء أعمال التصنيع بمشروع "السخنة 360"، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بما يتماشى مع أهداف المنطقة الاقتصادية لتحفيز ودعم مشاريع التنمية المستدامة والتحول الأخضر وخاصة مع تدشين أولى مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة.





وتهدف الاتفاقية إلى إدارة مخلفات مصانع المستثمرين بالمنطقة الصناعية، وتقديم مواد البناء الصديقة للبيئة سواء من الأسمنت أو الخرسانة، ويعد هذا التعاون الواعد خطوة كبيرة وضرورية فى تحقيق التحول الأخضر دعما للتوجهات القومية والعالمية بهذا الصدد.

وعقب التوقيع، قال جمال الدين إن المشروع يمتد إلى مساحة تبلغ 10 ملايين متر مربع لتلبية جميع احتياجات المصنعين والمستثمرين، ويقع المشروع على مساحة 5.7 مليون، بالمنطقة الصناعية بالسخنة، كما تبلغ المساحات الطبيعية والخضراء به بنحو 700 ألف متر مربع، مشددا على أن المشروع يعمل على محورين أساسيين وهما توطين وتصدير الصناعات من ناحية وتعزيز الاستدامة البيئية من ناحية أخرى، حيث سيتم إدارة والتخلص من مخلفات المصانع والإنشاءات بأحدث وأكثر الطرق العالمية أمانا للبيئة.

من ناحيته، قال المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذى لشركة السويدى للتنمية الصناعية، إن هذا التعاون من شأنه دعم رؤية الاستدامة الخاصة بمشروع "السخنة 360"، والذى يحقق معادلة العائد الاستثمارى الجذاب مع التأثير الإيجابى على المجتمعات والبيئة المحيطة، كما يتبنى الجانب البيئى ويساهم فى مبادرات الحياد الكربونى والانبعاثات الصفرية؛ وهى من أهم أهداف التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الطاقة 2035".

ونوه المهندس أدهم المهدى، المدير العام لشركة جيوسايكل مصر، بتفعيل دور الشركة فى التحول للأخضر والحد من التلوث البلاستيكى والأثر الكربونى، وذلك بمساندة القطاعات الصناعية المختلفة فى تبنى آليات آمنة ومستدامة لإدارة والتخلص الصحيح من مخلفاتهم الصناعية لبيئة أفضل، ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ويساهم فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للتعامل المستدام مع المخلفات.

وأشار إلى أنه فور اكتمال مشروع "السخنة 360"، ستعمل الشركة على التعاقد مع مصانع المنطقة لإدارة والتخلص الأمن بيئيا للمخلفات الصناعية المختلفة، من خلال 3 محطات فرز، ومنصة معالجة مسبقة مشتركة، فضلا عن مرافق التخلص المشتركة النهائية فى أفران الأسمنت فى لافارچ.

وفى هذا الصدد، أعرب چيمى خان، الرئيس التنفيذى للافارچ مصر، عن سعادته بتوقيع هذا التعاون المثمر مع شركة السويدى للتنمية الصناعية، قائلا: "نؤمن فى لافارچ مصر بأهمية دورنا فى بناء مدن مستدامة، من خلال حلولنا لمواد البناء المبتكرة والصديقة للبيئة، انطلاقا من استراتيجيتنا المرتكزة على محاور رؤية مصر 2030، والتى تتوافق مع استراتيجية الشركة، التى ستقدم حلول البناء المستدام لكافة المصانع بالمشروع سواء منتجات الأسمنت صديقة البيئة وكذا الأساسات للمشروع من الخرسانة الصديقة للبيئة التى تقلل من الانبعاثات الكربونية.