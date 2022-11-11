عاجل- بايدن: مصر أم الدنيا المكان الأنسب لعقد قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - وقدم بايدن الشكر إلى السلطات المصرية على الوساطة والجهود المبذولة لوقف القتال فى قطاع غزة. وعن الحرب الروسية الأوكرانية، قال إن "مصر تحدثت بقوة عن الحرب فى أوكرانيا وكانت الوسيط الرئيسى فى غزة". استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الأمريكي، جو بايدن اليوم الجمعة، فى مدينة شرم الشيخ، وأكد الرئيس السيسى على عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

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