جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى إطلاق مبادرة صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخية، بحضور الدكتور سالم بن مالك، رئيس منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمد بيومى، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، على هامش استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).





وفى كلمته، أوضح وزير التعليم العالى، أن الحكومة المصرية ملتزمة بإدارة ملف التغيرات المناخية بمنتهى الاهتمام والالتزام العالمى، لدعم قضية من القضايا التى تخص العالم أجمع، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على دمج ملف التغيرات المناخية فى جميع قطاعات الدولة المصرية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030. وأشار عاشور إلى أن جميع الجامعات المصرية تعمل على دراسة آثار التغيرات المناخية على مختلف القطاعات، وتولى اهتماما كبيرا بمدى تأثير التغيرات المناخية على الآثار، وأن الدراسات تؤكد أن خطر تغير المناخ على الآثار المصرية سيكون كبيرا، إذا لم نسرع فى اتخاذ إجراءات الحماية والوقاية. وثمن الوزير، مبادرة منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإسيسكو) للحفاظ على الآثار فى الدول، من خلال تسجيل المناطق الأثرية فى الدول الأعضاء والتى وصلت إلى 260 موقعا فى 33 دولة من الدول الأعضاء، من بينها 7 مواقع أثرية مصرية، حيث تعمل المنظمة على دعم الجهود من أجل الحفاظ على الآثار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «COP27».. وزير التعليم العالى: خطر تغير المناخ على آثار مصر سيكون كبيرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.