الدولى للبحوث الزراعية: cop27 فرصة لعرض الحلول للتعايش مع أزمة المناخ

جدة - نرمين السيد - قال المدير العام للمركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة على أبو سبع، إن مؤتمر المناخ (cop27) يتيح فرصة عظيمة لعرض عدد من الابتكارات والحلول لكيفية التعايش مع أزمة المناخ والاستمرار فى إنتاج نظم غذائية صديقة للبيئة لها القدرة على إنتاج الغذاء بالكميات المطلوبة تحت ظروف ارتفاع درجات الحرارة والاستمرار فى شح المياه وهى قضية كبيرة تتطلب المزيد من الجهد.





وأضاف أبو سبع - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال فعاليات مؤتمر المناخ (cop27) - أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تعتبر حدثا تاريخيا، سيتيح العديد من الفرص التى ستسهم فى رفع التوعية بقضايا المناخ وتأثير التغيرات المناخية، من خلال طرح المشكلات عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية، بالإضافة إلى وضع مصر على خارطة العالم فى مجال التغير المناخى، وجلب مشروعات فى مجال المناخ تفيد القارة الإفريقية. وأوضح أن قضايا التغيرات المناخية والتحديات تعتبر جزءا كبيرا من آثار تراجع الأمن الغذائى. وأشار إلى أن المركز يتخصص فى تطوير التكنولوجيات الحديثة لمجابهة التغيرات المناخية وأبرزها ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه وتغير مواسم الإنتاج، موضحا أن هذه التحديات تؤثر على معدلات الإنتاج بنسبة تقارب 20%.

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