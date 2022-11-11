عاجل- بث مباشر.. وصول الرئيس الأمريكى إلى شرم الشيخ للمشاركة فى قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى شرم الشيخ، للمشاركة فى قمة المناخ "COP27"، حيث كانت فى استقباله وزيرة التخطيط هالة السعيد، وذلك فى أول زيارة له إلى مصر، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى بث مباشر، منذ قليل.





وأعلن البيت الابيض، فى وقت سابق من اليوم، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يتوجه اليوم الجمعة، إلى شرم الشيخ للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والثنائية المهمة، والمشاركة فى المؤتمر السابع والعشرون للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب27". وتنظم مصر قمة المناخ "cop27" بمدينة السلام، شرم الشيخ، فى الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، إذ تعد القمة هى الأهم على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض، وإنقاذه من الاحتباس الحرارى والدمار، ما يعود بمصر إلى دورها التاريخى الرائد فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا لإنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة.

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